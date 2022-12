PHOTO



Almeno sette vittime e un assassino in fuga. La sparatoria è avvenuta a Peebles, piccola cittadina a cento chilometri da Cincinnati, in Ohio.Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, il killer avrebbe sparato all’impazzata vicino a una casa, sparando da tre punti diversi. Le vittime sono tutte della stessa famiglia, 7 adulti e un ragazzo di 16 anni. Salvi invece i due neonati presenti in casa.Le autorità hanno circondato la zona e sono in corso le indagini per rintracciare l’omicida. Per ragioni di sicurezza sono state anche isolate una scuola elementare e un liceo: gli alunni e i professori hanno avuto il divieto di lasciare gli edifici.«E’ una tragedia che va oltre la comprensione», ha commentato a caldo il governatore dell’Ohio John Kasich, in corsa anche per la nomination repubblicana.