La Polizia di Stato di Agrigento ha eseguito 2 fermi emessi dalla Procura agrigentina e dalla Procura dei Minorenni di Palermo, nei confronti di 2 egiziani ritenuti scafisti dello sbarco di 54 migranti avvenuto a Lampedusa il 17 giugno scorso. I due sono accusati in concorso tra di loro e con altri soggetti allo stato non identificati, residenti in Libia. Sull’imbarcazione erano presenti migranti prevalentemente di nazionalità pakistana e del Bangladesh. Durante la traversata morirono per asfissia 10 persone di nazionalità bengalese che si trovavano all’interno della stiva del natante, e altri riportarono diverse lesioni. L’imbarcazione fu intercettata a circa 47 miglia nautiche a sud di Lampedusa dalla nave Ong Nadir. A bordo della motovedetta della Guardia Costiera i 54 migranti soccorsi sono stati trasferiti a Lampedusa, mentre l’imbarcazione intercettata con le 10 salme presenti in stiva è stata trainata, sino a Lampedusa, dalla Nave Ong Nadir.

L’indagine condotta presso l’Hotspot di Lampedusa dallo Sco, dalla Sisco di Palermo e dalla Squadra Mobile di Agrigento, attraverso l’audizione di tutti i

migranti sbarcati, ha consentito di ricostruire le fasi della traversata in mare dalle coste libiche a quelle italiane, acquisendo gravi elementi a carico dei due indagati che avrebbero condotto l’imbarcazione, tenendosi in contatto, al momento dell’imbarco, con i trafficanti che operano sulle coste di Zuhar. In particolare, il minore avrebbe curato le operazioni di imbarco dei migranti, regolando il loro ingresso e l’uscita dalla stiva dell’imbarcazione. Il minore avrebbe pure impedito l’uscita dalla stiva dei soggetti poi deceduti, anche minacciandoli con un coltello a serramanico. Gli indagati sono stati condotti in carcere.

Intanto continuano gli arrivi di migranti in Italia. È previsto domani l’arrivo a Livorno della Life Support di Emergency con a bordo le 47 persone soccorse nel Mediterraneo Centrale. Lo rende noto la ong ricordando che l’operazione di soccorso, conclusasi il 26 giugno scorso alle 15:30, è avvenuta in acque internazionali nella zona SAR libica. L’attracco è previsto per le 8.30 circa alla banchina 56 del porto di Livorno.

E riprendono anche gli sbarchi a Lampedusa. Dalla mezzanotte di oggi c’è stato uno sbarco sull’isola. All’interno dell’hotspot di contrada Imbriacola, gestito dalla Croce Rossa Italiana, vi sono attualmente, secondo quanto apprende LaPresse, 60 ospiti.