Il bilancio delle vittime a Kryvyi Rih , città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky , continua ad aggravarsi. Un attacco missilistico russo ha provocato la morte di 19 persone, tra cui nove bambini, secondo quanto riferito dalle autorità locali e riportato dal Kyiv Independent. Le persone ferite hanno 68 anni, tra cui un bambino di soli tre mesi. L'attacco, che ha coinvolto sia missili che droni, ha colpito i quartieri residenziali nel tardo pomeriggio di ieri, causando gravi incendi e danni agli edifici. Tra i feriti, 40 sono stati ricoverati in ospedale, due dei quali, bambini, versano in condizioni critiche.

Il presidente Zelenskyj ha commentato con fermezza l'attacco, accusando la Russia di rifiutare qualsiasi proposta per cessare il fuoco e di essere responsabile delle morti quotidiane. « Ogni promessa russa finisce con missili, droni, bombe o fascista. Per loro, la diplomazia non ha alcun significato», ha dichiarato Zelenskyj, evidenziando la necessità di esercitare una maggiore pressione sulla Russia per fermare l'escalation e porre fine al conflitto.

Dal canto suo, il ministero della Difesa russo ha affermato che l'attacco mirava a colpire un raduno militare , ma l'esercito ucraino ha respinto questa affermazione, definendola «informazione falsa». Kryvyi Rih, una città con circa 660.000 abitanti, è una delle aree più colpite dagli attacchi russi, trovandosi a circa 70 chilometri dalla linea del fronte.

Il ministero della Difesa russo ha sostenuto che il raid fosse stato condotto «nel luogo di un incontro con comandanti e istruttori occidentali», ma l'esercito ucraino ha categoricamente negato tale versione, affermando che il missile ha colpito una zona residenziale e un parco giochi per bambini.

A seguito dell'attacco, le autorità di Kryvyi Rih hanno proclamato tre giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime, con il 7, 8 e 9 aprile dichiarati giorni di commemorazione. Il sindaco della città, Oleksandr Vilkul, ha dichiarato: «Bambini, famiglie, anziani. Gli attacchi missilistici hanno colpito aree residenziali e parchi giochi. Questo non è altro che un omicidio di massa di civili. Ricorderemo sempre ogni persona che è morta. Questa è una tragedia comune per tutti noi».