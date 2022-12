PHOTO



Sangue e terrore a Istambul. Un commando di almeno sette kamikaze ha aperto il fuoco nell'aeroporto Ataturk, uccidendo almeno 36 persone e ferendone 147. Tutti gli elementi fanno pensare a un nuovo attacco dell'Isis, ma non c'è stata ancora alcuna rivendicazione ufficiale. LA DINAMICAAlmeno tre terroristi con kalashnikov sono entrati in aeroporto attorno alle 22 locali, superando i controlli di sicurezza nella zona degli arrivi.Poco dopo, i tre uomini si sono fatti saltare in aria durante uno scontro armato con le forze dell'ordine turcheSecondo fonti ancora non confermate ufficialmente, uno dei terroristi sarebbe stato arrestato mentre altri tre sarebbero in fuga.