Una sessantina di stelle di David sono state impresse nella notte sui muri del 14esimo arrondissement di Parigi, come riporta BFMTV citando la Procura parigina che ha aperto un'inchiesta sul caso. Il tag delle stelle di David è stato impresso su edifici residenziali e banche in rue du Père-Corentin, rue de la Tombe-Issoire o all'incrocio di rue Saint-Yves.

Il gesto ha provocato la reazione delle autorità israeliane e non solo, con riflessi anche in Italia. «Siamo tornati alle stelle di David che segnano le abitazioni degli ebrei. A forza di usare le parole con irresponsabilità, abbiamo superato confini morali che ritenevamo insuperabili. È una triste giornata per l’Europa. La solidarietà di Azione a tutte le comunità ebraiche», ha scritto sui social il leader di Azione Carlo Calenda. Il quale poi ha aggiunto che «Israele non può che attaccare e colpire Hamas e lo deve fare perchè Hamas è un'organizzazione terroristica, che vuole lo sterminio degli ebrei. E prima o poi io temo purtroppo anche che Hamas possa attaccare anche i Paesi occidentali... Ciò premesso bisogna dare una prospettiva ai palestinesi che non sono con Hamas».

«L'abbiamo già visto, in Europa. Lo conosciamo. Questo è l'orrore», ha scritto invece Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva - Il Centro - Renew Europe su X riguardo le stelle di David dipinte nella notte sulle facciate di diverse abitazioni e banche a Parigi.