PHOTO

Il ministro Speranza ieri sera ha confermato: "Da mercoledì 3 giugno di nuovo possibili gli spostamenti fra regioni"

«In Italia da 10 settimane c’è una tendenza chiara, di una crescita significativa dei contagi» da Covid-19 «che ha avuto un’accelerazione nelle ultime settimane. E noi, per questo, abbiamo alzato il livello di attenzione. Dal 4 maggio in poi ogni Dpcm aveva allargato le maglie rispetto alle misure messe in campo da febbraio ad aprile. Con l’ultimo Dpcm, in vigore da ieri, segniamo un cambio di fase: abbiamo ricominciato a stringere». Lo ha spiegato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in visita allo stabilimento della Janssen, azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson, a Borgo San Michele (Latina). «Abbiamo fatto alcune scelte di merito su alcune aree dove c’era un rischio di contagio più significativo, abbiamo per esempio disposto l’uso delle mascherine anche all’aperto. Monitoreremo passo per passo - ha sottolineato - in piena collaborazione istituzionale con le Regioni, provando a raccordarci di più con i Comuni. E dobbiamo essere pronti a rispondere. Pronti anche a giocare in anticipo rispetto a un virus che corre e che va veloce», ha concluso il ministro