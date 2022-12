PHOTO



Ecco le tracce che hanno affrontato stamattina mezzo milione di studenti italiani:Umberto Eco sulle funzioni della letteratura: il brano e' tratto dall'opera Sulla letteratura, una raccolta di saggi pubblicata nel 2002."Crescita, sviluppo e progresso sociale. E' il Pil misura di tutto", per il saggio in ambito economico.Il rapporto padre-figlio nelle arti e letteratura del '900 è la traccia che dovranno sviluppare gli studenti che sceglieranno il saggio in ambito artistico.Il suffragio universale del 1946 è la traccia proposta per il tema storico. (Guarda Settant'anni fa il primo voto delle donne in Italia)Una riflessione sui confini, riprendendo un testo tratto dal libro di Piero Zanini, è la traccia proposta ai maturandi per il tema di attualità.L'avventura dell'uomo nello spazio: è una delle tracce proposte ai maturandi per la prima prova dell'esame di maturità nella tipologia saggio breve in ambito tecnico-scientifico.Il valore del paesaggio è l'argomento scelto per il saggio storico-politico.