Il calciatore brasiliano Dani Alves ha assicurato ai giudici del Tribunale di Barcellona che non si darà alla fuga se verrà rilasciato in attesa dell'esito dell'appello contro la sentenza di condanna a quattro anni e mezzo di carcere per violenza sessuale.

Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", l'udienza è stata convocata oggi su richiesta della sua difesa, esercitata dall'avvocatessa Ines Guardiola, che oltre alla liberazione provvisoria ha anche presentato un ricorso contro la condanna. Dani Alves, è detenuto dal 20 gennaio 2023 con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna che sarebbe avvenuta in una nota discoteca della città catalana il 30 dicembre dell'anno precedente.