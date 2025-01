"Il successo è incerto, ma il divertimento è garantito!". Così su X Elon Musk in uno dei post che ha dedicato al test in volo di Starship di SpaceX. La navicella è esplosa dopo il decollo. L'imprenditore ha postato un video amatoriale dove si vedono i detriti in caduta.

Diversi voli commerciali sono stati dirottati o ritardati dopo l’esplosione. Secondo Flightradar24, decine di voli sono stati interessati. La Federal Aviation Administration (FAA) ha dichiarato di aver “brevemente rallentato e dirottato gli aeromobili nell'area in cui stavano cadendo i detriti del veicolo spaziale” dopo aver emesso un avviso ai piloti riguardo a una “zona pericolosa per la caduta di detriti del razzo Starship". La FAA non ha ricevuto segnalazioni di feriti o danni materiali causati dai detriti di Starship, ha dichiarato un portavoce dell'agenzia a Cnbc.

Come riportato dall'emittente "Cnn", SpaceX ha perso il controllo con Starship - che trasportava dieci copie dei satelliti Starlink da rilasciare in orbita – otto minuti dopo il decollo. Il responsabile delle comunicazioni dell'azienda, Dan Huot, ha imputato il guasto ad un'anomalia dello stadio superiore del vettore, che ha lasciato dietro sé scie di fumo e fasci di luce dopo l'incidente, avvenuto in prossimità delle Bahamas.

L'ultimo guasto di uno stadio superiore di Starship risale a marzo 2024, mentre rientrava nell'atmosfera terrestre sopra l'Oceano Indiano. Ciononostante, raramente un incidente della società fondata da Elon Musk ha causato diffuse interruzioni del traffico aereo.

Il lancio è avvenuto poche ore dopo che Blue Origin di Jeff Bezos ha portato a termine la sua prima missione orbitale. E anche se si è concluso con un mezzo flop, per SpaceX è ugualmente un successo: per la seconda volta il recupero del lanciatore - la parte più innovativa del programma Super Heavy - è filato liscio, con il ritorno del booster sulla torre di lancio.

Tuttavia il controllo volo ha perso i contatti con il veicolo dello stadio superiore una ventina di minuto dopo al lancio. SpaceX ha poi confermato che era stato sottoposto a "un rapido smontaggio non programmato", eufemismo per dire che è stato fatto esplodere ed è precipitato in mare al largo di Turks e Caicos.

Una versione più alta e migliorata del più grande e potente veicolo di lancio mai costruito è decollato dalla Starbase dell'azienda a Boca Chica, in Texas, alle 16:37 (le 23,37 in Italia) per il suo settimo test. Circa sette minuti dopo il decollo, il booster Super Heavy ha decelerato da velocità supersoniche prima di scivolare con grazia tra le braccia in attesa della torre di lancio, scatenando un'esplosione di applausi da parte dei team di controllo a terra.

La manovra è stata eseguita con successo per la prima volta a ottobre, ma non nel volo di novembre, cui aveva assistito il presidente eletto Donald Trump, un alleato politico chiave di Musk. Durante quel tentativo, Super Heavy effettuò un ammaraggio controllato nel Golfo del Messico. Subito dopo l'aggancio del booster, tuttavia, il veicolo di stadio superiore è andato perso a causa di un'anomalia di propulsione.

A rendere ancora più spettacolare la giornata, il lancio del gigantesco razzo New Glenn di Blue Origin che ha raggiunto lo spazio orbitale per la prima volta, segnando un potenziale punto di svolta nella corsa allo spazio commerciale. SpaceX ha a lungo dominato i lanci orbitali con il suo Falcon 9, assicurandosi contratti da aziende private, dal Pentagono e dalla Nasa. Al contrario, Blue Origin si era limitata a voli suborbitali a breve distanza con il suo razzo più piccolo New Shepard.

Il debutto di New Glenn, un veicolo posizionato tra il Falcon 9 e il Falcon Heavy di SpaceX in termini di capacità di carico utile, segnala le ambizioni di Blue Origin di espandere la sua quota di mercato. Sebbene i due titani della tecnologia abbiano avuto diverse controversie in passato, Musk si è congratulato con Bezos "per aver raggiunto l'orbita al primo tentativo", e Bezos ha ricambiato poche ore dopo augurando buona fortuna al rivale e a tutto il team di Space X.