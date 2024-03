Sarebbero almeno 60 i migranti morti su un gommone partito dalla Libia e diretto in Italia, tra cui donne e almeno un bambino. È quanto hanno raccontato i 25 sopravvissuti all'equipaggio della Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee, che ieri sera li ha soccorsi nel Mediterraneo centrale. «I sopravvissuti sono partiti da Zawiya, in Libia, 7 giorni prima di essere salvati – ha scritto la Ong in un tweet - Il motore si è rotto dopo 3 giorni, lasciando la barca alla deriva senza acqua e cibo. I sopravvissuti dicono che almeno 60 persone sono morte durante il viaggio, tra cui donne e almeno un bambino».

Due dei 25 sopravvissuti soccorsi dalla Ocean Viking sono stati evacuati nel corso della notte e trasportati in ospedale in Sicilia: i due, secondo quanto afferma sempre Sos Mediterranee, sono svenuti a bordo della nave e il personale medico a bordo non è riuscito a rianimarli. È così scattata la procedura di evacuazione medica da parte della Guardia Costiera. I due migranti sono stati prelevati da un suo elicottero e trasportati presso l'isola di Lampedusa. Ad attenderli l'ambulanza del 118 con Medico Rianimatore, attiva sull'isola dallo scorso ottobre e un'ambulanza del Poliambulatorio Asp dove sono stati subito trasportati visto l'imminente pericolo di vita. I due sono stati intubati, stabilizzati e trasferiti, uno presso la rianimazione dell'ospedale di Agrigento con l'elisoccorso di stanza a Lampedusa e l'altro presso la rianimazione dell'Ingrassia di Palermo con l'elisoccorso di base all'aeroporto di Boccadifalco.

Secondo il capogruppo dell'Alleanza verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama, si tratta dell’«ennesima strage di innocenti nel Mediterraneo. Altri morti in mare, tra cui cinque bambini. Un orrore infinito. È assurdo che nessuno abbia raccolto le segnalazioni di aiuto lanciate nei giorni scorsi dal gommone in difficoltà. Per colpa delle politiche disumane e della guerra alle navi umanitarie del duo Meloni-Piantedosi ci sono tratti di mare privi di soccorso. Ben tre navi umanitarie, le Sea Watch 4 e 5 e la Humanity1, sono sotto sequestro. Impedire alle navi umanitarie di salvare vite umane è cinico e disumano, non degno di un Paese civile. Per impedire l'arrivo dei Migranti costretti a lasciare il proprio paese per fame, povertà, carestie e guerre, la Meloni sta facendo accordi con dittatori vari o protocolli per imprigionare i Migranti in altri paesi. Purtroppo, nel Mediterraneo si continua a morire. È necessaria subito una Mare Nostrum europea, una missione di soccorso europea e canali d'accesso legali».

Intanto oggi sempre la Ocean Viking ha salvato altre 224 persone in due distinte operazioni. Ha scritto l'ong su X: «il nostro team è stato incaricato dalle autorità italiane di soccorrere un natante, assistito da Trotamar III. L'equipaggio della barca a vela aveva distribuito giubbotti di salvataggio ai naufraghi sulla barca di legno. In salvo 113 persone, tra cui 6 donne e 2 bimbi». «Questa mattina poi - continua Sos Mediterranee -, il nostro team ha salvato 88 persone da un gommone stracarico con il supporto di Sea Bird 2. Una pattuglia della guardia costiera libica era sul posto, si è tenuta a distanza. Il ponte è stato allertato da un mayday di Frontex e Itmrcc ha chiesto di intervenire». Secondo quanto riferito dall'ong, il porto sicuro assegnato è stato quello di Ancona. «Il viaggio di 1.450 km - si è letto ancora - rischia di peggiorare le condizioni mediche dei naufraghi, alcuni sono ancora attaccati all'ossigeno per riprendersi. Abbiamo chiesto alle autorità italiane un luogo più vicino per lo sbarco dei 224 sopravvissuti». Ma nel momento in cui scriviamo ancora nessuna risposta.