Il vice primo ministro slovacco, Tomas Taraba, ha dichiarato nella notte italiana di credere che il primo Fico “sopravviverà” e che non si trova più in pericolo di vita. “Sono rimasto scioccato”, ha detto alla Bbc. “Fortunatamente, per quanto ne so, l’operazione è andata bene e immagino che alla fine sopravviverà. Non è in pericolo di vita in questo momento”, ha aggiunto. Secondo quanto riporta l’emittente TA3, l’intervento è durato tre ore e 40 minuti e il premier sarebbe in coma farmacologico.

L'aggressione è avvenuta alla fine di una riunione del governo ad Hadlova. Secondo quanto riferito dal quotidiano locale Dennik, Fico è uscito a salutare la folla quando sono stati sparati dei colpi d'arma da fuoco. Il premier è stato trasferito in un ospedale di Bratislava in elicottero.

Il premier è stato ferito due o tre volte - a un arto, al torace e all'addome - ma sono almeno quattro o cinque i colpi che l'attentatore è riuscito a sparare.

Il Parlamento slovacco intanto ha sospeso la seduta alla luce di quanto avvenuto. Lo ha annunciato il vice speaker del Parlamento, Lubos Blaha, citato dal sito di informazioni locale Dennikn.