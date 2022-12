PHOTO



Novità sul caso del sequestro della volontaria italiana Silvia Romano, rapita a Malindi il novembre scorso. A parlare della sua sorte sono due dei sequestratori, che ora sono stati arrestati e che sono considerati gli esecutori materiali. Secondo i due sequestratori, Silvia è rimasta in vita sicuramentr almeno fino a Natale, poi però è stata ceduta a un'altra banda locale e ne hanno perso le tracce. A breve gli inquirenti italiani torneranno in Kenya, per acquisire nuovo materiale brobatorio e offrire supporto amministrativo alla magistratura keniota.