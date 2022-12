Via libera dello speaker della camera dei Comuni, John Bercow, al terzo voto a Westminster sull’accordo Brexit della premier Theresa May con Bruxelles. Bercow, che aveva minacciato di fermare il voto nel caso la mozione governativa fosse risultata uguale alle precedenti già bocciate dai deputati, ha riconosciuto che la mozione «non è la stessa, o sostanzialmente la stessa».

La mozione che sarà messa ai voti - ha aggiunto- riguarderà solo l’accordo di ritiro e non la dichiarazione politica come i precedenti voti. In sostanza si voterà sulla data di divorzio dall’Ue che non dovrebbe oltrepassare il 22

maggio. Nonostante le modifiche allo stato dei fatti appare improbabile che la mozione possa venire approvata dai Comuni.