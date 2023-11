Un conduttore radiofonico filippino è stato ucciso a colpi di pistola mentre era in diretta video su Facebook. Secondo quanto riporta l'agenzia AP, un uomo armato è riuscito a entrare negli studi della radio locale della città di Calamba, nella provincia occidentale di Misamis. Ha sparato due volte al giornalista Juan Jumalon che stava trasmettendo in diretta ed era collegato anche in video su Facebook. Dopo avere strappato dal collo della vittima una collanina d'oro, il suo assassimo è fuggito con un complice che lo attendeva fuori in moto. Ora sono in corso le indagini della polizia per identificare l'omicida e capire il movente.

La registrazione del delitto mostra Jumalon, 57 anni che guarda qualcosa fuori dalla telecamera prima di accasciarsi in seguito a due colpi di arma da fuoco. Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha condannato fermamente la sparatoria e ha affermato di aver ordinato alla polizia nazionale di rintracciare, arrestare e perseguire gli assassini. «Gli attacchi ai giornalisti non saranno tollerati nella nostra democrazia e coloro che minacciano la libertà di stampa dovranno affrontare tutte le conseguenze delle loro azioni», ha affermato Marcos in una nota.