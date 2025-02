Prosegue per il settimo giorno consecutivo l’ondata di attacchi hacker filorussi contro siti istituzionali e infrastrutture digitali italiane nei settori governativo, trasporti e bancario.

Secondo le informazioni disponibili, il gruppo NoName057 ha nuovamente preso di mira diversi obiettivi, tra cui i portali ufficiali dei ministeri degli Esteri e delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), il sito dell’Aeronautica Militare e quello personale della premier Giorgia Meloni (giorgiameloni.it). Attualmente, tutti i siti risultano nuovamente accessibili, ad eccezione di quello del Mimit, che rimane irraggiungibile.

Massima allerta sulla sicurezza informatica

Il Computer Security Incident Response Team Italia (Csirt-IT) dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) continua il monitoraggio costante per difendere le infrastrutture digitali del Paese. Anche oggi il team è intervenuto per mitigare gli attacchi DDoS lanciati dagli hacker russofoni e garantire la sicurezza dell’ecosistema digitale italiano.