«Serve un lockdown. Speriamo che il Governo lo appoggi». Il drammatico appello arriva dal consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da Coronavirus Walter Ricciardi. Il quale poi ha aggiunto: «Speranza è sempre stato in sintonia, ma da gennaio non siamo riusciti ad essere impattanti sulle decisioni del Governo, perché alcuni ministri non volevano adottare misure così forti. Il Ministro Speranza è convinto della necessità di avviare questa nuova fase per tornare alla normalità». Di fatto «funziona solo la zona rossa. È lì che diminuiscono i casi. Che restano stabili in quella arancione e crescono nella gialla». «Adesso dipenderà dal nuovo Esecutivo». «È necessario un cambiamento di rotta», ha continuato Ricciardi, «un lockdown totale che può funzionare solo se accompagnato da una ripresa dei test e del tracciamento quando i casi saranno meno di 50per 100 mila e da una vaccinazione a tutto spiano. Funziona solo se si perseguono queste tre cose insieme»; «un sacrificio grande adesso per tornare a prosperare nel prossimo futuro». Sono conclusioni «condivise con consulenti scientifici dei governi del mondo - ha precisato - che alcuni governi recepiranno, altri no».