Nuove accuse di comportamento inappropriato contro l’ex vicepresidente Joe Biden: i fatti risalirebbero al 2009, ha raccontato Amy Lappos, 43 anni, al "Hartford Courant". L’occasione dell’incontro era una raccolta di fondi. «Non era sessuale - ha affermato, descrivendo quanto avvenuto - ma mi ha preso la testa, mi ha messo la mano intorno al collo e mi ha attirata verso di sé per strofinarsi il naso contro il mio. Quando mi ha avvicinata pensavo che vi volesse baciare». «Per essere onesta non ho mai fatto denuncia perché lui era il vicepresidente. Io non ero nessuno», ha aggiunto. Interpellato su questa nuova accusa, un portavoce di Joe Biden ha fatto riferimento alle parole usate dall’ex vicepresidente per replicare alle accuse già formulate a suo carico da un’altra donna, Lucy Flores: non pensavo, aveva detto due giorni fa, di aver agito in maniera inappropriata. Joe Biden è molto popolare tra i Democratici e potrebbe risultare tra i favoriti nel caso formalizzasse una sua candidatura alle primarie del partito in vista delle prossime presidenziali.