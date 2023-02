Al Festival di Sanremo 2023

La co-conduttrice attacca il procuratore di Catanzaro citando una sua frase: “Sono contrario ad uno schiaffo in carcere, ad uno schiaffo in caserma, soprattutto perché il delinquente non va passato per vittima". Poi la giornalista chiede il rispetto dell’articolo 27, dando voce ai ragazzi del carcere minorile di Nisida