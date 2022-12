Di Giuseppe Guida

Per comprendere il significato di ciò che sta per accadere nel sistema giustizia italia- 19 e non volendo tediare il lettore, scomodando la cultura giuridica secolare, i principi costituzionali e fondativi del processo penale, la funzione sociale del difensore, quale tutore dei diritti, l’oralità, l’immediatezza, la ragionevolezza e la pubblicità, canoni evangelici del processo accusatorio e valori irrinunziabili del giusto processo, ho provato a raffigurarmi la celebrazione del processo smaterializzato ( ormai prossimo al suo definitivo varo e purtroppo nemmeno tanto avversato da una quota sommessa di avvocati) in maniera, forse troppo ironica, magari farsesca.

Ma credo e spero, utile alla percezione ed alla comprensione della catastrofe che si sta abbattendo sul processo penale ( e credo francamente anche su quello civile).

Sveglia comoda a mattina inoltrata, caffè, abluzioni varie, scambio di saluti e programmi coniugali.

( Lei/ lui)…. Stamattina che fai ? ( avvocato) ….. Ho udienza da remoto alle 10,30 ( lei/ lui)... allora vestiti che sono le nove e mezza passate ( avvocato)… caspita allora mi preparo: blazer blu, camicia bianca, cravatta, scusa cara dove hai messo il pantalone della tuta grigio che si adatta meglio al Blu?

( lei/ lui).. vedi che è tra i vestiti appena stirati ( avvocato)… a grazie trovati! Pantofole pantofole pantofole, ecco qua quelle nere che si adattano meglio

( lei/ lui fuori campo) …….. vedi che ci sono anche quelle con topolino ( avvocato)…… no non è il caso sono in udienza. Allora, eccoci qua, accendiamo il computer, attiviamo la conferenza, “beee, deng, bing, uooo”, Presidente Buongiorno mi sente, mi sente Pree.. si.. dente, mi sente?

( Presidente)… si avvocato ma la sentiamo male, ci sono rumori di fondo, ecco adesso la se… no adesso non la sentiamo più, la linea è disturbata. Ah ecco qua la sentiamo ma non la vediamo, ma fa nulla andiamo avanti l’importante che lei ci sente e ci vede.

( avvocato)……… Presidente io la vedo ma non la sento!

( Presidente)….. fa nulla avvocato lei ci vede noi la sentiamo il contraddittorio è perfetto!

. Procediamo alla costituzione delle parti ( parte civile)….. la parte civile si riporta all’atto di costituzione depositato a mezzo mail ( Presidente) … il PM?

( PM)… nulla osserva!

( Presidente)… la difesa?

( avvocato)… Per la verità presidente l’atto di costituzione non

l’ho visto!

( Presidente)… cancelliere ha trasmesso l’atto al difensore?

( cancelliere) ….. Sì Presidente ! ( avvocato) …. Mi spiace Presidente, ma nella mail e nella pec non rinvengo alcun atto di costituzione!

( Presidente)….. Va bene avvocato, andiamo avanti, allora dispongo che la parte civile trasmetta l’atto di costituzione a mezzo whats’app al difensore!

Ricevuto avvocato?

( avvocato)…. Si presidente ma non si legge bene, non leggo le autentica della firma in calce ( Presidente)... avvocato la prego evitiamo questioni speciose e tattiche dilatorie mi raccomando !!! quindi per il verbale la difesa nulla osserva!

( avvocato) …. come nulla osserva.. Press…… io.. volev….

( presidente) … Avvocato la sentiamo a tratti, non si capisce quello che dice, quindi Procediamo!

Ci sono allora questioni preliminari?

( avvocato)…… Sì presidente, io vorrei eccepire la om… ss.. indicaz beeee nel cap. beee ( rumori metallici di fondo)…….

( Presidente)… la omessa indicazione nel…? avvocato la sentiamo a tratti e disturbato, sono già le 10,45 ed alle 11,00 ho un altro processo da remoto, andiamo avanti, quindi, per il verbale, non ci sono questioni preliminari. Apriamo il collegamento con il primo teste, lei è?........ bene legga la formula di impegno… ( Teste)… Consapevole della responsabilitàààààààààà… rale e g… dica che ass… beeee, … ( avvocato)… Presidente non ho sentito nulla ( Presidente)… noi Sì avvocato, andiamo avanti la prego! Prego PM proceda con l’esame…, ( voce sotto e fuori campo) «Antonio per favore puoi spegnare il fuoco? Altrimenti si brucia il sugo…» ,

( avvocato)… Presidente non ho capito la domanda chi è Antonio? E che ruolo ha nel processo?

( Presidente)… no avvocato ero io che mi rivolgevo a mio marito, ( avvocato)… mi scusi Presidente e che c’entra suo marito che tra l’altro mi risulta presieda la VII?

( Presidente)……… infatti avvocato sta celebrando la camera di consiglio nel soggiorno ed più vicino alla cucina!

( avvocato)… Ah, adesso mi è chiaro.

( Presidente)… Allora procediamo, il Pm ha concluso, la parte civile non ha domande, prego la difesa!

( avvocato)… Signora lei conosce il sig…? … ci può dire ( teste)… avvocato non ho capito non la sento!

( Presidente)… Signora la prego vada avanti io la sento e la vedo…… ( avvocato)… Presidente mi scusi ma la teste sta rispondendo ad una domanda che non ho ancora formulato!

( Presidente)… sta rispondendo la prego andiamo avanti.

( avvocato)… presidente mi scu- si ma la teste sta ripetendo in maniera speculare le dichiarazioni rese in querela, con virgole e punti, io contesto a questo punto la genuinità della testimonianza!!!

( Presidente)… avvocato la prego, cosa vuole dire che sta leggendo?

( avvocato)… Presidente sto dicendo che più che una testimonianza sto ascoltando una lettura e poiché vedo solo il riquadro del volto non comprendo se stia leggendo o meno!

( Presidente)… avvocato questa è una sua illazione, le garanzie del processo da remoto sono queste e mi paiono ampiamente rispettate! Andiamo avanti, prego avvocato, domande?

( avvocato)… nessuna domanda presidente mi rassegno!!

( Presidente) … infatti avvocato, il processo è questo se ne faccia una ragione! Altri testi?

( PM)… si ma sono solo i verbalizzanti che hanno raccolto la notizia di reato quindi posso rinunciare. ( presidente)… bene il PM rinuncia, la parte civile?

( parte civile)… si associa, ( presidente)… la difesa?

( avvocato)… si arrende!

( Presidente)… A questo punto dichiariamo chiusa l’istruttoria dibattimentale e diamo alle parti la parola per le conclusioni.

( PM)… si riporta alla requisitoria scritta inviata sulla chat della conference e chiede la condanna alla pena di anni 4 di reclusione.

( parte civile)… La parte civile, fa proprie le conclusioni del PM e si riporta alla nota e alle conclusioni depositata sulla chat.

( Presidente)… La difesa, prego avvocato, ha 5 minuti perché il collegamento sta per terminare.

( avvocato)… Come 5 minuti?

( Presidente)… Si avvocato il collegamento termina, mi spiace, ha la disponibilità della chat dove rassegnare le sue conclusioni.

( avvocato)… signor Presidente, ma questa è una palese violazione del Diritto di Difesa !

( Presidente)… no avvocato questo è il processo da remoto!!!!

( avvocato)… allora io procedo alla discussione : …. Sig. Presidente.. “prendo la parola in difesa” ( cit.) beeee ( rumori di fondo metallici), l’str…. non ha….. risc ….. beee.

( presidente)… avvocato non la sentiamo, avvocato la vediamo ma non la sentiamo, avvocato, avvocato….. l’abbiamo persa… sta parlando da solo..

( voce fuoricampo)…. Presidente il collegamento sta per cadere, non possiamo andare oltre… ( presidente)… va bene assistente, stacchi il collegamento e mi ritiro in camera consiglio per la sentenza.

( avvocato)… Presidente mi scusi, Presidente non vedo e non sento più nessuno, Presidente, pronto mi sente? Bah! E mò che è sto what’app?

Gentile avvocato, Le comunico che il collegamento in remoto è cessato, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio per la decisione, riceverà il dispositivo a mezzo pec. Grazie, il cancelliere.