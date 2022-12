Il testo è stato firmato da tutti i gruppi parlamentari per tutelare chi è impegnato nel contrasto al coronavirus

PHOTO



Approvato all'unanimità dalla Commissione Bilancio del Senato l'ordine del giorno firmato da tutti i gruppi parlamentari sul cosiddetto «scudo» per il personale sanitario impegnato nel contrasto al coronavirus. Il testo «impegna il governo ad avviare in tempi molto rapidi un tavolo di lavoro per approfondire il tema della responsabilità nei suoi vari aspetti. Al menzionato tavolo prenderanno parte rappresentanti del Governo, dei gruppi parlamentari, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e di tutte le rappresentanze dei soggetti interessati». L'ordine del giorno è stato presentato dopo il ritiro dei diversi emendamenti sul tema proposti da vari gruppi ma che presentavano problemi giuridici