Grave incidente ferroviario intorno alle 11,30 sulla rete ferroviaria Bari-Nord, che collega Barletta al capoluogo pugliese. Si tratterebbe di uno scontro frontale tra due convogli della Ferrotramviaria, tra Corato e Andria. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri e i vigili del Fuoco."È un disastro come se fosse caduto un aereo! I soccorsi e la protezione civile è tutta sul posto, purtroppo ci sono vittime". E' il primo commento del sindaco di Corato.Il bilancio delle vittime è salito a 23 e molte decine i feriti. Sono 22 i feriti gravi ad Andria, 3 in codice rosso a Barletta e una decina di feriti non gravi a Bisceglie e tre al Policlinico di Bari. Al momento, comunque non c'è un bilancio definitivo e di tanto in tanto si cerca anche di far silenzio per cercare di cogliere eventuali lamenti di feriti non ancora individuati. Dall'ospedale di Andria vengono coordinate le operazioni di assistenza psicologica ai familiari delle vittime. Mentre in Regione è stata attivata unità di crisi. Sul posto è anche arrivata un'autobotte e sono state anche distribuite tante bottigliette d'acqua ai soccorritori in una giornata che è particolarmente calda e afosa.Sul posto, dove sono arrivate decine di ambulanze, sono al lavoro i vigili del fuoco che stanno estraendo i pendolari rimastiincastrati sotto le lamiere: i treni, molto affollati, correvano su unbinario unico, e si sono scontrati frontalmente.Nella zona dell'incidente ferroviario tra Corato e Andria sono cominciati ad arrivare i parenti di vittime e feriti, persone che, evidentemente, non avendo notizie dei congiunti ed avendo appreso di quanto accaduto, hanno deciso di recarsi di persona sul posto. Ovviamente nessuno è in grado di dare notizie nella concitazione degli interventi, tra tante ambulanze che sono giunte su un tratturo nei pressi della zona dell'incidente e che trasferiscono i feriti in ospedale. Il governatore della Puglia Michele Emiliano si sta recando sul luogo dell'incidente dove due treni si sono scontrati lungo il binario unico nel tratto fra Corato e Andria e non Ruvo di Puglia. La Ferrotranviaria comunica di aver disposto un servizio di pullman per il trasporto di passeggeri perchè la linea ferroviaria è totalmente interrotta. Fra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, c'è ovviamente quella dell'errore umano dal momento che uno dei due treni avrebbe dovuto attendere il via libera in stazione aspettando quindi il passaggio dell'altro convoglio. Con il presidente della Regione c'è anche il responsabile della Protezione Civile Puglia, Mennea.