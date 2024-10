Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha deciso di dichiarare il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, persona non grata nello Stato ebraico, vietandogli l’ingresso nel Paese. Lo riferisce Ynet. «Chi non è in grado di condannare inequivocabilmente l’attacco criminale dell’Iran contro Israele non è degno di mettere piede sul suolo israeliano. Questo è un segretario generale che odia Israele, che dà sostegno a terroristi, stupratori e assassini. Guterres sarà ricordato come una macchia nella storia delle Nazioni Unite», ha dichiarato Katz.

Per il quale Guterres ha sostenuto gli «assassini di Hamas, Hezbollah, gli Houthi e ora l’Iran, nave madre del terrore globale, sarà ricordato come una macchia nella storia delle Nazioni Unite per le generazioni a venire». Dopo l’attacco missilistico dell’Iran contro Israele ieri sera, Guterres ha condannato il «conflitto in espansione in Medio Oriente», criticando «un’escalation dopo l’altra» nella regione. «Questo deve finire. Abbiamo assolutamente bisogno di un cessate il fuoco», ha dichiarato il capo delle Nazioni Unite. Israele è stato un duro critico dell’Onu, con cui i rapporti si sono ulteriormente inaspriti dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre. Guterres ha ripetutamente chiesto un cessate il fuoco per fermare i combattimenti sia a Gaza che in Libano.

Intanto gli occhi sono puntati su Tel Aviv: secondo una fonte riportata dal Times of Israel, la risposta all’attacco iraniano «deve essere significativa e deve arrivare presto» e mirerà a causare «danni finanziari significativi». L’indiscrezione giunge mentre è in corso una riunione sulla sicurezza a Tel Aviv tra il primo ministro, Benjamin Netanyahu, il capo dell’agenzia di sicurezza interna Shin Bet, Ronen Bar, il direttore dell’agenzia di intelligence Mossad, David Barnea, il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane, Herzi Halevi, e il ministro della Difesa, Yoav Gallant.