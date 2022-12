PHOTO



Martin Schulz è stato eletto nuovo presidente del Partito Socialdemocratico tedesco (Spd) con il 100% dei voti al congresso straordinario di Berlino. "Considero questo risultato l'inizio della conquista della cancelleria", ha dichiarato l'ex presidente del Parlamento Europeo che dopo sette anni succede a Sigmar Gabriel, nel frattempo diventato ministro degli Esteri. Nel suo intervento al congresso, Schulz ha illustrato il suo programma per sconfiggere Angela Merkel alle elezioni di settembre, spiegando che dovere di un cancelliere e', "attraverso una Germania forte, tenere insieme un'Europa forte". "La Germania e l'Europa sono inseparabili", ha insistito. "Vogliamo che l'SPD diventi il partito più forte del Paese e io voglio diventare il prossimo cancelliere della Repubblica federale", ha ribadito Schulz, parlando al congresso dell'SPD. Parole che hanno chiuso il suo discorso, e che sono state accolte da una ovazione. Il governo tedesco deve avere un atteggiamento chiaro con la Turchia di Erdogan - ha aggiunto Schulz - Bisogna dire chiaramente a Erdogan che così non va. E la sua strategia prima o poi fallirà". Martin Schulz ha un passato da alcolista: "Nel 1980 ho bevuto la mia ultima birra e quel giorno la mia vita è cambiata". Prima di allora era stato un ottimo giocatore di calcio ma la carriera fu stroncata da un grave infortunio al ginocchio. Prima di dedicarsi alla politica ha lavorato in diverse librerie e case editrici ed oggi tutti i sondaggi lo danno come favorito per la successione ad Angela Merkel.