Allo scoccare delle 7 del mattino ora locale (le 6 in Italia) è entrata in vigore la tregua di quattro giorni mediata dal Qatar tra Israele e Hamas. Le ore precedenti al cessate il fuoco temporaneo hanno visto l’attivazione delle sirene dei razzi nelle città israeliane al confine con Gaza e notizie di intensi bombardamenti dell’IDF in tutta Gaza, mentre l’esercito cercava di portare avanti il più possibile la sua missione contro Hamas nelle ultime ore prima della pausa, secondo quanto riferisce il Times of Israel.

Alle 16 verranno liberati 13 ostaggi detenuti a Gaza, seguiti da un numero imprecisato di prigionieri palestinesi (dovrebbero essere 39) dalle carceri israeliane, secondo i mediatori del Qatar. Nei prossimi quattro giorni è previsto il rilascio di almeno 50 donne e bambini, lasciandone circa 190 nelle mani dei terroristi palestinesi. Nello stesso periodo, si prevede che verranno rilasciati 150 prigionieri palestinesi – per lo più donne e minori, alcuni condannati per tentato omicidio.