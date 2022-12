PHOTO



Una piazza VIII Agosto piena di sardine. Sono circa 40mila per persone radunate sotto il palco del maxi evento "Benvenuti in mare aperto" a Bologna, con indosso sardine multicolor, il simbolo di un movimento nato appena due mesi fa, sempre nel Capoluogo emiliano-romagnolo, in piena campagna elettorale. Vengono da tutta Italia, altre sono ancora in arrivo, e tra le mani stringono cartelli contro l'odio, per l'ambiente, o in difesa della democrazia. «Questa è la prima vittoria - sottolinea Mattia Santori, portavoce delle sardine -. Non dobbiamo dimenticarci che fino a qualche mese fa il clima politico e sociale che c'era in Italia era completamente opposto a quello che c'è adesso. In qualche modo si è già ottenuto qualcosa». [embed]https://www.facebook.com/6000sardine/videos/561901857697051/[/embed] Due mesi fa, sul Crescentone a Bologna, in concomitanza con un comizio elettorale di Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni, si radunarono 11mila persone. Oggi se ne attendono molte di più, e non solo dalla Regione, che il 26 gennaio andrà al voto per eleggere il nuovo governatore. Il movimento, in questi due mesi, racconta Santori, è cresciuto: «Ora abbiamo due mesi di esperienza, due mesi di osservazione di quello che succede nelle piazze, e siamo qui con una nuova consapevolezza. Non stiamo più rincorrendo Salvini, non abbiamo più bisogno di Salvini a due isolati di distanza per trovare migliaia di persone che dicono la loro sul clima politico». Il programma dell'evento è ricco di nomi e volti dello spettacolo e della musica, della cultura e della società civile, tutti a titolo gratuito, tutti a supporto delle sardine, da Marracash ai Subsonica, da Pif agli Afterhours, da Makkox ai Modena City Ramblers. «Noi continuiamo a insistere sul concetto - spiega Santori - portiamo le persone in piazza per divertirsi, ma soprattutto per parlare di temi seri. E' bello essere una piazza, non per guardare una partita o bere una birra, ma per sentire parlare di uguaglianza, diritti civili, immigrazione, emigrazione, ambiente». si sono aperte per ospitarli, i miei genitori accolgono una coppia pugliese. È dagli anni '70 che non c'era questo clima. Saremo almeno il doppio dei 12mila della prima volta. Noi - sottolinea ancora - siamo il consenso fisico». Come è cambiato negli ultimi giorni il rapporto coi partiti? «C'è profondo rispetto - risponde -, chi ci vuole ascoltare è in una posizione di ascolto, il Pd e non solo, a sinistra. Anche i 5 Stelle, magari non i vertici. E poi abbiamo ricevuto l'invito di Conte».