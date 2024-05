«Solidarietà e pieno sostegno a Donald Trump, vittima di una persecuzione giudiziaria e di un processo di natura politica». Lo scrive su X il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini. «In Italia, abbiamo tristemente familiarità con l'utilizzo del sistema giudiziario come arma da parte della sinistra, dato che per anni si è tentato di eliminare gli oppositori politici con mezzi legali. Spero che Trump vinca; sarebbe una garanzia di maggiore equilibrio e speranza per la pace nel mondo», ha aggiunto Salvini.

Guerre e caos con i Democratici

«Sceglieranno liberamente gli americani con il voto, io spero per l'equilibrio mondiale che vinca Trump perché ogni presidenza americana guidata dai democratici è coincisa con guerre e caos planetari» ha spiegato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ai microfoni di "Radio Anch'io" su Rai Radio1, parlando delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti.