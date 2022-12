Il musulmano laburista conquista la capitale inglese "Non avrei mai pensato di vincere..."

Il laburista Sadiq Khan è stato proclamato ufficialmente nuovo sindaco di Londra e ha ringraziato chi lo ha eletto "per avere reso possibile ciò che era impossibile". La vittoria era stata già annunciata dal Labour ore fa, ma l'ufficializzazione dei dati esatti ha subìto un forte ritardo a causa di un intoppo tecnico ai computer.Khan, 45enne figlio d'immigrati pachistani musulmani, batte il Tory Zac Goldsmith, 41 anni, erede di miliardari e aristocratici.Secondo i dati finali, Khan ha ottenuto il 56,8% dei voti, contro il 43,2 di Goldsmith, mentre l'affluenza si è assestata attorno al 46%, la più alta a livello locale degli ultimi anni. Nel suo breve discorso di accettazione, il neosindaco ha ribadito gli impegni del suo programma, dagli alloggi ai servizi pubblici, impegnandosi a dare opportunità a "tutti i londinesi". Poi ha ricordato con orgoglio le sue origini, rivolgendo un pensiero alla memoria del padre, autista di bus e padre di otto figli, e ringraziando la madre, la moglie, la famiglia e chi lo ha sostenuto."Non avrei mai creduto di diventare sindaco di Londra", ha ammesso rievocando la propria personale e gli inizi del suo percorso. Ha infine richiamato le "controversie" della campagna elettorale - che hanno coinvolto le sue stesse radici musulmane - ma solo per dirsi felice che gli elettori abbiano scelto alla fine "l'unità". Goldsmith, da parte sua, ha evitato polemiche, complimentandosi e facendo gli auguri al vincitore. La festa della vittoria di Khan, secondo i media, si è svolta in un luogo 'segreto': fra gli invitati, il leader del Partito Laburista, Jeremy Corbyn.