Uno dei piani dell'edificio amministrativo dell'aeroporto di Mosca-Vnukovo è stato evacuato a causa di un allarme bomba. Lo hanno riferito le forze dell'ordine alla Tass. «Un piano dell'edificio amministrativo è stato evacuato, è in corso un'ispezione», hanno detto un esponente delle forze dell'ordine, specificando che l'evacuazione è avvenuta al settimo piano dell'edificio amministrativo. «È in corso un'ispezione a causa del pericolo di esplosione. Si sta verificando la presenza di esplosivi nei locali», ha aggiunto. La situazione non ha influenzato il lavoro dell'aeroporto, hanno chiarito le forze dell'ordine.