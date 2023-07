Due uomini sono stati arrestati per aver aggredito con vernice verde ad una fermata dell'autobus a Mosca l'avvocatessa Yelena Ponomareva. Lo ha riferito l'agenzia Tass, precisando che i due rischiano fino a cinque anni di carcere.

Contro la donna, che in una foto appare con il volto, le braccia e l'abito imbrattati di un liquido verde, è stata usata della “zelyonka” un antisettico comune in Russia, già usato contro personalità ritenute scomode. Martedì era stato lanciato in Cecenia contro Elena Milashina, giornalista di Novaya Gazeta, vittima anche di un brutale pestaggio.