Roberto Mancini dovrebbe ricevere un titolo onorario per i servigi resi alla Scozia: è questa la provocazione lanciata dal quotidiano "The National", una delle testate che più ha sostenuto l’Italia prima della finale degli Europei di calcio contro l’Inghilterra e che più ha festeggiato dopo il trionfo degli azzurri con tanto di copertina dedicata al ct della nazionale. Mancini è diventato «Roberto the Bruce» in un evidente gioco di parole che richiama Roberto I di Scozia. Il quotidiano ha espresso questa richiesta in una lettera inviata ieri al primo ministro britannico, Boris Johnson, che, secondo "The National", potrebbe assegnare a Mancini il titolo nobiliare «Roberto the Bruce of Wembley». La proposta di «The National» campeggia sulla prima pagina del giornale e mostra il commissario tecnico sul volo che ha riportato ieri mattina a casa la nazionale italiana dopo la finale di Wembley con al fianco una copia del quotidiano che lo ritraeva come un novello William Wallace, il famosissimo patriota scozzese.