Il regime di Bashar Al Assad in Siria è caduto sotto ai colpi dei ribelli, che nella notte tra sabato e domenica sono entrati a Damasco quando il dittatore era già fuggito, probabilmente in Russia.

Tra i primi a commentare gli eventi il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, con un lungo post sul suo social Truth.

Bashar al Assad «è fuggito» dalla Siria dopo aver perso il sostegno della Russia, ha scritto il tycoon. «Assad non c'è più. È fuggito dal suo Paese. Il suo protettore, la Russia, la Russia, la Russia, guidata da Vladimir Putin, non era più interessata a proteggerlo. Non c'era alcun motivo per cui la Russia restasse lì», scrive ancora il presidente eletto degli Stati Uniti, sottolineando che Mosca «ha perso ogni interesse per la Siria a causa dell'Ucraina, dove quasi 600.000 soldati russi sono stati feriti o uccisi, in una guerra che non sarebbe mai dovuta iniziare e che potrebbe andare avanti all'infinito!. Nel post, Trump afferma poi che «Russia e Iran si trovano in questo momento in uno stato di debolezza, l'una a causa dell'Ucraina e dell'economia che va male, l'altro a causa di Israele e dei suoi successi nella guerra».

La Casa Bianca ha scritto che «il presidente Biden e il suo team stanno monitorando da vicino gli eventi straordinari in Siria e sono in contatto costante con i partner della regione», mentre il nostro ministo degli Esteri,Antonio Tajani, ha convocato una riunione d’urgenza alla Farnesina. «Seguo con preoccupata attenzione l'evoluzione della situazione in Siria, in contatto costante con la nostra ambasciata a Damasco e con Palazzo Chigi», ha scritto Tajani. Il quale ha poi aggiunto che i ribelli sono entrati anche nell'ambasciata italiana a Damasco ma la situazione «è sotto controllo».

Pechino auspica che la Siria «torni alla stabilità prima possibile». La Cina, ha reso noto un portavoce del ministero degli Esteri, «segue da vicino gli sviluppi della situazione in Siria e spera» che il paese «torni alla stabilità quanto prima».

«Il regime di Assad è crollato e il controllo del Paese sta passando di mano». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan al Forum di Doha in Qatar, aggiungendo che «questo non è accaduto da un giorno all'altro». «Negli ultimi 13 anni, il Paese è stato nel caos», ha sottolineato il capo della diplomazia di Ankara. La Turchia è dietro i gruppi di insorti che hanno condotto l'avanzata contro il regime di Bashar al Assad, entrando nella notte a Damasco.

«La nuova amministrazione deve essere istituita in modo ordinato. Il principio di inclusione non deve mai essere compromesso. Non ci deve essere alcun desiderio di vendetta. È tempo di unirsi e ricostruire il Paese», ha sottolineato Fidan esortando tutti gli attori della regione a mantenere la calma. «La Turchia adotterà tutte le misure necessarie per combattere il terrorismo. Tutte le minoranze, cristiane, curde e non musulmane, devono essere trattate in modo equo. Tutte le armi e le armi chimiche devono essere controllate», ha affermato ancora il capo della diplomazia di Ankara, secondo cui è essenziale «garantire un solido periodo di transizione, senza violazioni contro la popolazione civile», nonché servizi e strutture fondamentali per «contrastare le minacce».