Stava per finire in tragedia l'ultima riunione dell'Ukip a Strasburgo. Steven Woolfe, eurodeputato del partito di Niegel Farage che ha guidato la campagna per il Brexit, è finito in ospedale dopo un'accesa discussione con un compagno di partito degenerata in una vera e propria rissa. Woolfe avrebbe ricevuto un pugno in pieno volto da parte dal collega Mike Hookem che lo accusava di aver intavolato una trattativa con Theresa May in vista di un suo passaggio ai Tory. Un'accusa quasi "infamante" per chi, come Woolfe, viene considerato tra i papabili leader dell'Ukip dopo le improvvise dimissioni di Diana James, rimasta alla guida del partito per appena diciotto giorni. A diffondere la notizia era stato Nigel Farage, da due giorni di nuovo leader ad interim della formazione britannica. «Sono profondamente dispiaciuto per il fatto che dopo un alterco durante una riunione Woolfe si è accasciato ed è stato portato in ospedale. Le sue condizioni sono serie», aveva detto in un primo momento. Durante la rissa, l'eurodeputato ha sbattuto la testa contro una finestra o una parete, riuscendo comunque a rialzarsi. Il collasso è avvenuto trenta minuti dopo. L'aggressore è legato politicamente a Bill Etheridge, altro ex aspirante alla leadership dell'Ukip. Dopo aver temuto il peggio, le condizioni di salute di Woolfe sono migliorate. È stato lo stesso europarlamentare a tranquillizzare gli elettori: «Non c'è coagulo di sangue nel cervello. Adesso mi sento più lucido, più felice, e più sorridente che mai. Per precauzione resterò ricoverato stanotte». Poi ha aggiunto: «Mi sono alzato e sembro in forma. L'unica conseguenza al momento è un po' di intorpidimento sulla parte sinistra del viso».Ma Strasburgo non è l'unico luogo in cui ieri due compagni di partito sono arrivati alle mani. Nelle stesse ore, a Montecitorio, si è sfiorata la rissa (con tanto di urla e spintoni) tra i grillini Giorgio Sorial e Francesco Carriello. Pomo della discordia: il ritardo di uno dei due a un appuntamento con altri colleghi della commissione Bilancio.