PHOTO



Sono 234 i nuovi casi di contagio da Covid nelle ultime 24 ore, dunque in aumento rispetto a ieri, quando i casi sono stati 188. Le vittime sono 9 (di cui 8 in Lombardia), contro le 7 di ieri, per un totale di 34.954 decessi. I casi totali salgono a 243.061, i morti a 34.954. Dei nuovi contagiati 77 sono in Lombardia (32,9%) e 71 in Emilia Romagna (30,3%); se ne registrano 28 in Calabria, i migranti sbarcati nel Reggino. Sono stati effettuati appena 38.259 tamponi, in calo rispetto agli oltre 45 mila di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi è di 13.179, con un decremento di 124 assistiti rispetto all’11 luglio. Tra gli attualmente positivi, 68 sono in cura presso le terapie intensive, con un aumento di un paziente rispetto all’11 luglio, 776 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 50 pazienti rispetto all’11 luglio. Sono 12.335 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 194.928, con un incremento di 349 persone rispetto all’11 luglio. Complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticità con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 gg (periodo 22/6-5/7) di 4.3 per 100 000 abitanti (in lieve diminuzione). A livello nazionale, si osserva una lieve diminuzione nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità rispetto alla settimana di monitoraggio precedente, con Rt nazionale < 1, sebbene lo superi nel suo intervallo di confidenza maggiore.