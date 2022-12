PHOTO



Sono 203.011 le persone controllate ieri dalle forze dell’ordine nell’ambito dei servizi per verificare il rispetto delle misure previste per contenere il contagio da coronavirus. A fornire i dati è il ministero dell’Interno. Nel dettaglio: 4942 persone sono state sanzionate, 142 denunciate per false dichiarazioni e 49 sono quelle positive al coronavirus denunciate per non avere rispettato la quarantena. Gli esercizi commerciali sottoposti a controlli sono 84.941, 151 titolari di sono stati sanzionati, 12 attività sono state chiuse, mentre per 10 è stata disposta la chiusura provvisoria. Dall’11 al 28 marzo, fanno sapere dal ministero dell'Interno, sono state complessivamente controllate dalle forze dell’ordine 3.069.879 persone e 1.419.869 esercizi commerciali. I numeri relativi ai controlli per verificare il rispetto delle misure previste per il contenimento del contagio da coronavirus sono forniti dal Viminale, nell’aggiornamento quotidiano dei dati.