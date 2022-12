PHOTO



Nessuna invasione in corso, il Brennero è un simbolo di unione e se qualcuno viola le regole l'Italia non starà a guardare. Così ha detto il premier Matteo Renzi, intervenendo sul tema della barriera al Brennero che l'Austria sta costruendo.Le intenzioni di Vienna, ad oggi, sono tutt'altro che chiare. Il ministro dell'Interno austriaco Johanna Mikl-Leitner aveva annunciato una lettera al commissario Ue all'Immigrazione Dimitris Avramopoulos per spiegare le intenzioni dell'Austria, ma a Bruxelles per il momento non è ancora arrivato nulla. Nel frattempo, la stessa Unione Europea ha inviato a Vienna una richiesta di chiarimento sulle operazioni in atto."Agli amici austriaci dico che il Brennero non è solo il tunnel per collegare i nostri Paesi, il Brennero è un luogo di lavoro per molte aziende, ed è un simbolo. Non faremo finta di nulla se qualcuno viola le regole. L'amicizia è un grande valore il rispetto del regole è alla base dell'amicizia. Il Brennero non può diventare oggetto di competizione, le regole vanno rispettate, non faremo finta di nulla se si violano regole ma sono fiducioso che non si farà".Una invasione in corso? Non è così", ha detto il premier. "Non ho il terrore come invece ce l'hanno altri Paesi. Non voglio lanciare un messaggio minimalista ma dare un messaggio di solidarietà". Secondo Renzi, quello dei migranti "È un grande problema da affrontare e noi lo affronteremo sempre con determinazione".