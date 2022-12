Torna in Aula ilal rush finale per l'ultima lettura. L'approvazione dovrebbe arrivare mercoledì 13 aprile. Banchi del Governo pieni, scranni delle opposizioni vuoti. Il premier, replicando a nome del Governo sulle riforme. "Quello che sta avvenendo è un passaggio al quale non tutti credevano e in molti casi anche noi pensavamo di non vedere più", ha detto Renzi. "Per la prima voltaRiforma se stessa e non altrettanto hanno fatto altre parti della classe dirigente di questo Paese. La politica dà una grandissima lezione di dignità al resto della classe dirigente"Le opposizioni - Movimento 5 Stelle, Lega Nord, Forza Italia e Sel - hanno. Solo i capigruppo hanno aspettato l'arrivo del premier, per spiegare la decisione di abbandonare l'aula.

Giornata storica oggi per le riforme costituzionali. Ma prima a Verona: aziende, JobsAct, #Vinitaly2016 Grinta e coraggio #italiariparte

— Matteo Renzi (@matteorenzi) April 11, 2016 Sul referendum sulla riforma costituzionale il premier è netto:, non importa con quale percentuale.