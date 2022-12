PHOTO



«Se davvero arriveremo al vaccino contro il Covid questo vaccino dovrà essere obbligatorio per tutti. Obbligatorio, non facoltativo. Obbligatorio! Per questo, la nostra deputata Lisa Noja e altri amici hanno lanciato una raccolta di firme affinché più persone possibili facciano pressione sul Governo perché non ci sia nessun passo indietro per strizzare l'occhio ai NoVax. Siamo stati chiusi in casa per mesi e se arriva il vaccino lasciamo libertà di scelta? Non scherziamo!». Così il leader di Italia Viva, Matteo REnzi, nella sua Enews settimanale. Una posizione netta che lo pone ancora una volta sulla linea di scontro col premier Giuseppe Conte il quale è decisamente molto scettico circa l’ipotesi dei rendere obbligatorio il vaccino ancticovid. Nessun obbligo, quindi, per il vaccino anti-Covid che Conte si augura possa arrivare in tempi brevi, magari entro la fine dell’anno. «Non ritengo debba essere obbligatorio, ma deve essere messo a disposizione», aveva affermato il presidente del Consiglio nel corso dell’evento. Durante il quale parla anche dei tempi per averlo a disposizione, non nascondendo un po’ di cauto ottimismo: «Se mi dovessero confermare queste proiezioni ottimistiche c’è la possibilità di mettere il vaccino presto a disposizione di tutti e anche di altri Paesi Ue. Quanto presto? Mesi diciamo. Entro l’anno? Speriamo». Un augurio, quindi, nella speranza che il vaccino arrivi già entro la fine del 2020. Duro il renziano Luciano Nobili: «Ma davvero dopo tutto quello che abbiamo passato, dopo almeno 35mila vittime, dopo l'enorme costo sociale ed economico che stiamo affrontando, qualcuno propone che, quando arriverà, il vaccino per il Covid19 non sia obbligatorio per tutti? Vogliamo un altro lockdown? Ancora spazio ai novax?". Lo dichiara Luciano NOBILI, deputato di Italia Viva. "Sarebbe un incubo, ha ragione Matteo Renzi. Firmiamo tutti la petizione di Italia Viva per il vaccino Covid obbligatorio per tutti».