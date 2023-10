Più di 250 avvocati britannici hanno chiesto al governo di Londra di insistere per un cessate il fuoco a Gaza, affermando che Israele sta commettendo gravi violazioni del diritto internazionale. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", gli avvocati hanno scritto al primo ministro Rishi Sunak; a James Cleverly, il ministro degli Esteri; e a Grant Schapps, il ministro alla Difesa, esponendo quello che in effetti è un consiglio legale riguardo alla guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas.

I firmatari affermano che il governo del Regno Unito deve «adottare misure urgenti» per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalle convenzioni di Ginevra, e deve esercitare la sua influenza internazionale per fare pressione per un cessate il fuoco e per l'immediata ripresa delle forniture di cibo, acqua e medicinali a Gaza. La lettera di 10 pagine fornisce un'analisi dettagliata delle azioni del governo israeliano a Gaza da quando il movimento islamista palestinese Hamas ha lanciato il suo attacco contro Israele lo scorso 7 ottobre.