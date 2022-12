Un rave party è in corso in un capannone aper festeggiare Halloween, ma il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi , ha ordinato lo sgombero. Migliaia di persone, tra cui molti stranieri, hanno raggiunto tra la serata di ieri e la notte un capannone abbandonato in via Marino, zona Cittanova. Per motivi di sicurezza sono state chiuse le uscite autostradali di Carpi e Campogalliano sull'A22 e di Modena Nord e Sud in A1. Musica e balli sono andati avanti tutta la notte, le persone sono arrivate con camper e auto e l'intenzione è quella di rimanere fino a martedì. Per questo, il ministro dell'Interno,, ha dato mandato al prefetto di Modena e al capo della Polizia di sgomberare l'area. Già domani Piantedosi porterà in Cdm una serie di misure per dare nuovi strumenti di prevenzione e intervento rispetto a casi del genere. Tra le proposte, anche il sequestro immediato e confisca dei mezzi e di tutto il materiale utilizzato. Le persone accampate sono almeno tremila. «Stasera le crew si riuniranno per darvi ciò che vi è stato promesso», diceva ieri un messaggio sui social. Spiegando di seguire «le indicazioni che verranno date durante tutta la giornata». E ancora. «Abbiamo voglia di combattere per ciò in cui tutti noi crediamo, abbiamo bisogno che ognuno faccia la propria parte». Poi un avvertimento. «State attenti a Biella, stanno fermando camion francesi e li scortano fuori regione». Infine la notizia dello sgombero e l'inizio del tira e molla.