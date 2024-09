Raid israeliani hanno causato la morte di civili sia a Jenin che a Gaza, generando reazioni forti a livello internazionale. Le forze israeliane hanno ucciso un uomo palestinese e un bambino durante la distribuzione di cibo vicino al villaggio di Kafr Dan, nella periferia di Jenin. Secondo l'agenzia di stampa Wafa, questi eventi si inseriscono in un contesto di crescente violenza, con un totale di 17 persone uccise nei raid recenti.

A Gaza, le autorità sanitarie hanno riportato l'uccisione di almeno 11 persone a causa di un attacco aereo contro una scuola che ospitava sfollati palestinesi. Il Guardian ha evidenziato la gravità della situazione, con numerosi feriti a seguito dell'attacco. L'esercito israeliano ha giustificato l'operazione, affermando che l'aviazione ha colpito un centro di comando di Hamas situato all'interno della scuola Safad a Gaza City. "L'Iaf ha colpito i terroristi di Hamas che operavano all'interno di un centro di comando e controllo incorporato nell'area che in precedenza ospitava la scuola Safad a Gaza City," ha dichiarato l'esercito israeliano in una nota ufficiale.

Nel frattempo, l'ex presidente americano Donald Trump ha lanciato pesanti accuse contro l'amministrazione Biden e la vicepresidente Kamala Harris. Su Truth Social, Trump ha espresso il suo sdegno per la morte dell'ostaggio americano-israeliano Hersh Goldberg-Polin, ucciso da Hamas. "Ci addoloriamo per la morte insensata degli ostaggi israeliani, tra cui un meraviglioso cittadino americano, Hersh Goldberg-Polin, assassinato da Hamas a causa di una totale mancanza di forza e leadership americana," ha scritto Trump, aggiungendo che la colpa ricade direttamente su Biden e Harris.

Trump ha continuato il suo attacco, accusando Biden di incapacità nel proteggere i cittadini americani all'estero. "Gli americani vengono massacrati all'estero, mentre Kamala denigra e inventa bugie sulle famiglie Gold Star e Biden dorme sulla spiaggia in questo 16esimo giorno consecutivo di vacanza," ha dichiarato, criticando duramente la gestione della crisi da parte dell'attuale amministrazione.

Nel contesto di queste tensioni, gli Stati Uniti stanno collaborando con Egitto e Qatar per finalizzare una proposta di accordo tra Israele e Hamas. Secondo il Washington Post, un alto funzionario dell'amministrazione Biden ha affermato che la proposta, in fase di elaborazione, potrebbe rappresentare l'ultimo tentativo di mediazione. Se respinta, potrebbe segnare la fine degli sforzi diplomatici americani nella regione. Il funzionario ha dichiarato che, nonostante la scoperta dei corpi degli ostaggi, le trattative devono proseguire con maggiore urgenza. Tuttavia, ha ammesso che la lista degli ostaggi da liberare e quella dei prigionieri palestinesi da rilasciare necessitano di una rinegoziazione attenta, sottolineando come la scoperta dei corpi "mette in discussione" la serietà di Hamas nei negoziati.