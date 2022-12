PHOTO



Di Maio tricologo: "Il Cav ha più capelli" "L'altra sera ho avuto un deja vu: c'era uno in televisione che firmava un contratto con gli italiani. In diciotto anni sono cambiate molte cose e anche lui: allora Silvio Berlusconi era calvo ora ha i capelli". Vendola torna in piazza: "Renzi ha riesumato il Cav" "Torno in piazza a sostegno di Liberi e uguali, che è una speranza appena nata, che occorre conoscere e far conoscere. Da qui riparte la sinistra. A Renzi che accusa "chi vota Leu aiuta Salvini", io dico che a favorire Salvini e a riesumare Forza Italia ci ha già pensato il Pd di Renzi con le cosidette riforme che hanno portato a compimento il programma elettorale di Berlusconi". Renzi diga: "Pd unico argine" "Se vince Salvini non è la stessa cosa per imprese e lavoratori che se vinciamo noi. Se vincono i 5 stelle non e la stessa cosa che se vinciamo noi. Il Pd e l'unico argine all'estremismo grillino e all'estremismo delle camicie verdi". Berlusconi misterioso: "Aspetto una telefonata..." "Ho l'impegno preciso con la persona di non fare apertamente il suo nome perché ancora deve regolare tanti rapporti che ha con il suo attuale entourage. Aspetto una sua telefonata". Di Maio nel teatro di Gramsci e Bordiga: "Il Pd ha rottamato Berlinguer" "Sono orgoglioso di potervi incontrare qui a Livorno, in un luogo dove c'e stata la scissione del Partito socialista e la nascita del Partito comunista, il partito di Enrico Berlinguer e della questione morale. Oggi il Partito democratico, che si definisce erede di quel partito, ha rottamato soltanto Berlinguer e la questione morale". D'Alema: "Renzi dice cose di destra" "Il centrosinistra ha imitato la destra umiliando gli insegnanti, togliendo le tasse ai ricchi e distruggendo i diritti dei lavoratori. Questi erano gli obiettivi di Berlusconi. Renzi può dire oggi di averli realizzati". Salvini: "Mai da Fazio": "Andrò in televisione ovunque mi invitino: quindi, quasi ovunque tranne che da Fazio perché mi sta sulle palle". Gentiloni: "Silvio circondato da populisti" "Auguro a Berlusconi di stare bene dal punto di vista della forma ma politicamente dico che nella sua coalizione prevalgono i populisti". Salvini licenzia Gentiloni: "A casa i servi dell'Europa" "Paolo Gentiloni è irrispettoso nei confronti degli italiani che votano liberamente e manderanno a casa tutti i servi di un'Europa che ha massacrato gli italiani. Di Gentiloni tra 15 giorni non ci sarà più traccia". Le lacrime di Prodi: "Torno dopo 9 anni..." "C'è una certa commozione, ritorno in una assemblea politica dopo quasi 9 anni, ci ritorno anche per il riconoscimento a Paolo Gentiloni, per il lavoro che sta facendo in un momento difficile in cui abbiamo bisogno di mostrare un paese sereno, che riconosce i propri limiti e i propri meriti in ambito europeo. Sono qui perché ritengo queste elezioni di una importanza particolare"