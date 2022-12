«Al momento non posso dire nulla, parleremo dopo la trasmissione che andrà in onda sulla tv russa. Leggo sui siti delle ricostruzioni che non corrispondono al vero. Non ho mai parlato con nessuno sull’esito dell’esame del sangue». A parlare è l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale della madre di Denise Pipitone, la bambina di 4 anni scomparsa il primo settembre 2004 da Mazara del Vallo, dopo "il circo mediatico" andato in scena in questi giorni. Nel pomeriggio si era sparsa la voce di una sua dichiarazione in cui avrebbe detto che la giovane Olesya, la ragazza russa che lanciato un appello in Tv, non sarebbe Denise Pipitone. La (finta) notizia ha fatto subito il giro dei social, e lo stesso legale ha postato sul suo profilo Instagram una smentita rispetto ai risultati del dna. «Impossibile - spiega Frazzitta - io non ho parlato con nessuno. Stiamo aspettando la messa in onda su Primo Canale in Russia. Ho solo portato in Procura la documentazione ricevuta dall’avvocato russo». Il caso era esploso un paio di giorni fa , con la dura reazione della famiglia che aveva denunciato il «ricatto mediatico» da parte dell'emittente russa: «Se non ci faranno avere i dati del gruppo sanguigno della ragazza mostrata in tv io e Piera Maggio non parteciperemo a nessun programma. Basta con questo circo mediatico», aveva chiarito il legale. E i risultati infine sono arrivati. «Abbiamo ricevuto prima della trasmissione, come avevamo chiesto, gli esiti degli esami sulla ragazza e abbiamo trasmesso tutta la documentazione alla procura di Marsala», ha spiegato oggi Frazzitta. Il talkshow della tv russa andrà in onda oggi pomeriggio, alle 18.45, e si conoscerà l’esito sull’esame del sangue di Olesya Rostova. «Ho preso l’impegno con i legali russi a non rivelare nulla prima di oggi pomeriggio sull’esito degli esami del sangue che potrebbero dimostrare la compatibilità con quelli di Denise», ha fatto sapere il legame. Solo dopo si potrà fare l’esame del Dna e avere la certezza sulla identità di Olesya.