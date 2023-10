Non sono sicuro che le voci che sento dai campus universitari americani e altrove siano semplicemente ingenue, ma sembra che il movimento progressista americano abbia perso ogni connessione con la realtà e la decenza umana. Come attivista di sinistra, sono abituato a essere una minoranza e persino evitato all’interno del discorso politico israeliano, come lo sono altri come me – ma le opinioni espresse nelle ultime due settimane nei campus americani hanno lasciato me e molti dei miei amici in difficoltà. Come studente israeliano che sostiene da tempo la libertà e i diritti dei palestinesi, sono rimasto sconvolto. Come possono gli esponenti della sinistra acclamare le atrocità di Hamas contro gli israeliani come “resistenza palestinese”?

Un professore della Cornell University era “euforico” per il massacro di oltre 1.400 persone, mentre un docente di Stanford ha umiliato gli studenti ebrei e ha chiesto a ciascuno studente della classe da dove venisse, per poi definirlo colonizzato o colonizzatore. Tali esempi rivelano il degrado morale e la rottura con la realtà che hanno travolto alcuni campus. Ma, ancor più, mostra il modo in cui un prisma ideologico semplicistico combinato con l’incessante bisogno di essere “dalla parte giusta” della storia, può distorcere fatti fondamentali e questioni morali. E così, mi sento obbligato a scrivere queste verità fondamentali che dovrebbero essere, ma a quanto pare non lo sono, ovvie per la persona media:

1. Persone e governi non sono la stessa cosa:

Anche negli stati democratici le azioni del governo rappresentano solo in una certa misura la volontà del popolo. E così, proprio come l’azione dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump o del presidente degli Stati Uniti Joe Biden su una questione non dipinge l’intero popolo americano con un unico pennello, così anche l’azione del governo israeliano non definisce l’intera popolazione. Gli israeliani che studiano o insegnano nelle università americane non sono necessariamente d'accordo con la politica e le azioni israeliane nei confronti dei palestinesi. Incolpare determinati individui per le azioni del governo del paese da cui provengono è, nella migliore delle ipotesi, infantile. Ancor di più non era responsabili quei bambini uccisi il 7 ottobre. Questo, ovviamente, vale anche per i palestinesi di Gaza, non tutti sostengono Hamas. Gestiscono Gaza come uno stato di polizia e non si tengono elezioni dal 2006, quando furono eletti lì per la prima volta.

2. Gli atti immorali non hanno bisogno di essere ingigantiti per essere immorali:

I palestinesi di Gaza non stanno subendo un genocidio (come affermato in innumerevoli post sui social media e nei cartelli nelle manifestazioni filo-palestinesi nei campus e nelle strade delle città). Molti palestinesi vivono in Cisgiordania e come rifugiati nei vicini paesi arabi. Il bombardamento di edifici residenziali o asili è già abbastanza grave senza affermare falsamente l'intenzione di Israele di cancellare la popolazione di Gaza. Distorcere le verità non le rende più vere; li trasforma semplicemente in bugie.

3. Israele non è uno stato coloniale – almeno non nel significato fondamentale del concetto:

Quando i colonialisti britannici e francesi lasciarono le loro colonie, ebbero una patria in cui tornare. La maggior parte degli israeliani discende da rifugiati provenienti da Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Ciò, ovviamente, non giustifica la violenza israeliana nei confronti dei palestinesi. Ma la semplificazione di questo conflitto complesso e combattuto a lungo negli schemi superficiali della colonizzazione o di una qualche relazione pseudo-marxista tra oppressori e oppressi sembra un articolo che otterrebbe una F in un articolo di un corso introduttivo di sociologia.

4. Tra gli israeliani che vivevano vicino a Gaza e che furono assassinati o presi in ostaggio quel sabato buio di oltre due settimane fa, c'erano molti sostenitori della pace:

Alcuni hanno addirittura mantenuto legami diretti con gli abitanti di Gaza che, come loro, cercavano una via diversa da seguire. Sono stati abbandonati due volte. In primo luogo, dal governo israeliano che ha trascurato la loro sicurezza per decenni e ha insistito su una cosiddetta “soluzione militare” per Gaza che comprendeva principalmente operazioni militari e nessuna soluzione politica o strategia di sorta a lungo termine. E in secondo luogo, da alcuni della sinistra progressista che presumibilmente è interessata ai diritti umani e all’uguaglianza, ma di questi tempi è apparentemente più interessata a sentirsi ipocrita e ad avvolgersi nella purezza ideologica che a essere collegata alla realtà o al comportamento etico effettivo.

© Haaretz