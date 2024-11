Un attacco contro il quartier generale italiano della missione Unifil nel sud del Libano ha causato il ferimento di quattro militari italiani, coinvolti in una missione di pace. Il Governo italiano ha espresso ferma condanna e richiesto un’immediata individuazione dei responsabili.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha manifestato profonda preoccupazione e indignazione per l’accaduto. «Questi attacchi sono inaccettabili. Esprimo vicinanza ai feriti e alle loro famiglie, e ribadisco il mio appello affinché le parti coinvolte garantiscano la sicurezza dei nostri soldati», ha dichiarato Meloni. Ha inoltre sottolineato l’importanza del lavoro svolto quotidianamente dai militari italiani per il mantenimento della pace nella regione.

Tajani punta il dito contro Hezbollah

Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha attribuito l’attacco a due missili presumibilmente lanciati da Hezbollah. «Si tratta di forze di pace, e nessuno deve toccarle. L’attacco contro i militari italiani è inaccettabile», ha dichiarato durante l’assemblea dell’Anci a Torino. Tajani ha rivolto un avvertimento chiaro ai responsabili, esprimendo ferma condanna per gli eventi e sottolineando che l’Italia non tollererà ulteriori attacchi contro il suo contingente.

Unifil sotto attacco

La missione Unifil, presente in Libano per garantire la stabilità e prevenire nuovi conflitti tra Libano e Israele, è da tempo esposta a rischi legati alle tensioni nella regione. I militari italiani, impegnati sul campo, rappresentano un elemento cruciale per il successo della missione, ma episodi come quello avvenuto minano la sicurezza e il morale delle forze coinvolte.

Progetto Food for Gaza e la visita di Abbas

Nell’ambito della cooperazione internazionale, Tajani ha annunciato progressi significativi nel progetto italiano "Food for Gaza". Quindici tir carichi di beni alimentari e sanitari partiranno a breve per consegnare aiuti alla popolazione civile palestinese. Questa iniziativa, sostenuta dal Governo italiano e dalle autorità palestinesi, si propone di offrire un contributo concreto alla crisi umanitaria in corso.

Tajani ha inoltre anticipato la visita del Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas, in Italia nei prossimi giorni. Durante l’incontro, si discuteranno ulteriori passi per garantire assistenza alla popolazione palestinese e per rafforzare la collaborazione tra le due parti.