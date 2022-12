Ales Bialiatski detenuto senza processo

Il comitato norvegese deiha conferito il premio per ladel 2022 all'attivista per i diritti umani bielorusso, all'associazione per i diritti umani russae all'organizzazione per i diritti umani ucraina il Centro per le libertà Civili. «Quest'anno i premiati rappresentano la società civile nei loro Paesi, hanno per molti anni promosso il diritto di criticare il potere e proteggere i diritti fondamentali diritti dei cittadini». Così il comitatonella motivazione per il premio della Pace del 2022. "Hanno fatto un sforzo straordinario per documentare i crimini di guerra, gli abusi dei diritti umani e gli abusi di potere - aggiunge - insieme dimostrano il significato delle società civili per la pace e la democrazia». Il Premio ha voluto riconoscere lo «sforzo coerente per i valori civili, contro il militarismo e il rispetto della legge», in, ha spiegato, presidente comitato norvegese dei Nobel. «Hanno dato nuova vita alla visione per la pace e la fraternità fra i Paesi più necessaria che mai oggi».E' detenuto dal 2020 senza processol'attivista per i diritti umani bielorusso che è uno dei vincitori del premio Nobel per la Pace 2022. Nella motivazione viene descritto come «uno degli iniziatori del movimento per la democrazia emerso a metà degli anni '80 in, che ha dedicato la sua intera vita a promuovere la democrazia e lo sviluppo pacifico del suo Paese». Nel 1996 ha fondato l'organizzazione, che significa, che poi si è trasformata in un'ampia organizzazione per i diritti umani che documenta e protesta contro il ricorso alla tortura sui prigionieri politici. «Le autorità governative hanno ripetutamente cercato di mettere a tacereche dal 2020 è in prigione senza processo - continua la motivazione - nonostante le tremende difficoltà personali,non ha ceduto di un passo nella sua lotta per i diritti e la democrazia in Bielorussia».