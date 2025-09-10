La Procura di Prato ha iscritto nel registro degli indagati Claudio Belgiorno, ex consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Prato, e Andrea Poggianti, vicepresidente del Consiglio comunale di Empoli e capogruppo di “Centrodestra per Empoli”. Entrambi sono accusati di concorso continuato nella diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite e diffamazione ai danni di un avvocato, figura politica in crescita ed ex consigliere comunale di FdI, considerato tra i possibili candidati alle prossime regionali.

Secondo il procuratore Luca Tescaroli, l’indagine ruota attorno alla diffusione di lettere anonime contenenti materiale privato e accuse di natura sessuale, circolate tra l’ottobre 2024 e i primi giorni di settembre 2025.

Il materiale diffuso

Le missive, recapitate a esponenti politici, giornalisti e sostenitori di Fratelli d’Italia, includevano immagini intime dell’avvocato, ritratto con la zona pubica esposta e in presunti momenti privati, diffuse senza il suo consenso. A ciò si aggiungevano accuse gravissime: partecipazione a orge gay, coinvolgimento di minorenni e consumo di sostanze stupefacenti. Una strategia che, secondo la Procura, aveva l’obiettivo di delegittimare l’immagine pubblica del legale attraverso una campagna di discredito mirata.

Nelle ultime ore la Guardia di Finanza di Prato e Firenze, insieme alla Digis della Questura di Prato, ha eseguito perquisizioni, ispezioni e sequestri a carico dei due indagati, nel tentativo di raccogliere elementi utili a verificare le accuse o a dimostrarne l’eventuale estraneità. Il procuratore Tescaroli ha specificato che i due politici saranno sottoposti a interrogatorio nei prossimi giorni, qualora scelgano di rilasciare dichiarazioni.

La nota della Procura

«Le indagini devono proseguire con la necessaria riservatezza, per garantire sia l’esito investigativo, sia la tutela dei soggetti coinvolti», ha dichiarato Tescaroli sottolineando di aver diffuso un comunicato ufficiale per garantire una corretta e bilanciata informazione alla luce della grande attenzione mediatica sul caso.