La giustizia degli Stati Uniti ha condannato a quattro anni e mezzo di carcere l'uomo che è entrato nell'ufficio dell'allora presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, durante l'assalto al Campidoglio nel gennaio 2021. Il giudice Christopher Cooper, di un tribunale federale di Washington D.C., ha emesso la sentenza condannando Richard Barnett per otto capi d'imputazione, tra cui ostruzione di un procedimento ufficiale, ingresso in un edificio riservato con armi e furto di proprietà del governo.

La pena del giudice Cooper è inferiore a quella richiesta dai pubblici ministeri, che hanno chiesto che fosse mandato in prigione per 7 anni. Nei documenti del tribunale che illustrano il caso, gli avvocati del governo hanno notato che una foto di Barnett con i piedi sulla scrivania di Pelosi «è ampiamente circolata» online diventando una delle «immagini più note di quel giorno, a simboleggiare come i predoni avevano preso il controllo». L'uomo, originario dell'Arkansas, avrebbe anche cercato di «monetizzare la sua popolarità e la sua condotta criminale», vendendo foto autografate di se stesso.