Che meraviglia! L'ultimo rettilineo della campagna elettorale ci regala emozioni antiche: addirittura un duello rusticano che si profila all'orizzonte. Come ai tempi del focoso, noto per lanciare guanti di sfida a chiunque osasse contraddirlo. Ma veniamo ai fatti. Succede che il segretario di Rifondazione Comunista, il mite, pubblica un tweetsu: "Chi diffonde bufale del genere merita di essere menato". Lo stile ricalca le parole diche invitaal sud per parlare di reddito di cittadinanza ma "senza scorta".Per chi ha imparato a conoscere l'irruento segretario di Azione, uno che ama "metterci la faccia", va da sé che la replica non si è fatta attendere. E che replica: "Fasciocomunista provaci. Non mi sono mai fatto spaventare dalle minacce. Corso Vittorio Emanuele II,21. Chiama per appuntamento". Insomma: vienimi a cercare che ti meno, roba da terza media. Questa apoteosi dellanon è proprio il massimo per chi si candida a guidare il Paese "con serietà", ma per una volta evitiamo di fare le contessine e i baronetti:e dall'esito scontato, avvelenata da calunnie e dossieraggi, pensare al nerboruto Carlo Calenda che gonfia di botte il povero Acerbo nel centro di Roma a colpi di agenda Draghi è un immagine grottesca e liberatoria.