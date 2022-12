Ci mancava solo il maltempo a tormentare i parlamentari britannici impantanati nei negoziati della Brexit a meno di dieci giorni dalla teorica data di separazione dall’Ue. A causa di un forte temporale che ieri si è abbatuto su Londra, la Camera dei Comuni è stata parzialmente allagata, in particolare la tribuna stampa. Una disdetta che ha spinto il vice speaker Lindsay Hoyle a sospendere i lavori. Nonostante il tempo stringa e il ramoscello d’Ulivo porto dalla premier Theresa May al laburista Corbyn, per il momento non è previsto alkcun voto dei deputati su un accordo per divorziare dall’Ue.