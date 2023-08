Il secondo atto d'accusa federale contro Donald Trump descrive una condotta che rappresenta una profonda minaccia per la nostra democrazia costituzionale, una condotta che meriterebbe una seria punizione se venisse provata. Ma l'ex presidente non avrebbe agito da solo. Almeno cinque e forse tutti e sei gli individui che si presume abbiano cospirato con Trump per privare milioni di americani del diritto al conteggio dei voti avevano il dovere speciale di proteggere il nostro sistema costituzionale. Erano avvocati.

In un certo senso, sarebbe troppo facile trarre conclusioni generali da questo fatto. L'ex alto funzionario del Dipartimento di Giustizia Jeffrey Clark e l'ex preside della facoltà di giurisprudenza John Eastman, che sembrano chiaramente essere due dei presunti co- cospiratori senza nome, sono difficilmente rappresentativi del milione e più di avvocati negli Stati Uniti. Migliaia di professionisti, la maggior parte dei quali dipendenti pubblici di carriera, hanno servito con onore nell'amministrazione Trump.

Alcuni, come gli avvocati senior del Dipartimento di Giustizia Jeffrey Rosen, Richard Donoghue e Steven Engle, hanno rischiato il lavoro per impedire all’ex presidente di mettere in atto alcuni dei suoi piani per sovvertire il risultato elettorale. E gli stessi avvocati nominati da Trump erano tra le dozzine di legali che hanno respinto le sue iniziative senza merito che contestavano le elezioni. Costoro sono stati dei potenti controlli delle ambizioni autoritarie di Trump. Senza di loro, il suo piano avrebbe potuto funzionare.

Ma allo stesso tempo, il ruolo chiave svolto dagli avvocati nel sostenere i piani dell'ex presidente parla di una preoccupante crisi nella professione legale. Gli avvocati con cui avrebbe cospirato - la cui presunta condotta violava una serie di regole di etica professionale, oltre a disposizioni di diritto penale non sono emersi dal nulla. Sono il prodotto di una professione che è cambiata negli ultimi 40 anni, in modi che tendono a ridurre la presenza di avvocati come Rosen in ruoli pubblici e ad aumentare quella dei Clarks. E a meno che non apportiamo modifiche al sistema dell’avvocatura pubblica e al percorso professionale intrapreso dagli avvocati per accedervi, non solo perderemo uno dei nostri controlli più efficaci contro il potere autoritario, ma potremmo accelerarne il consolidamento. Gli scandali tra gli avvocati presidenziali non sono, ovviamente, una novità. Alla fine del Watergate, non meno di 29 professionisti, tra cui due procuratori generali scelti con cura dal presidente Richard Nixon, sono stati sanzionati per non aver controllato la cattiva condotta presidenziale e per aver mentito. Sia il governo che le associazioni professionali risposero prontamente, adottando una serie rivoluzionaria di riforme, volte a rafforzare lo stato di diritto come guardrail della democrazia costituzionale.

L'American Bar Association ( A. B. A.) riscrisse le sue influenti regole modello di etica professionale per chiarire come gli avvocati che lavorano per qualsiasi organizzazione, incluso il governo, hanno il dovere di segnalare qualsiasi atto illecito di funzionari federali. Allo stesso modo, l'A. B. A. per la prima volta chiese agli studenti di tutte le scuole di legge americane di completare un corso di responsabilità professionale prima della laurea. Ogni futuro avvocato americano, l'idea era questa, sarebbe cresciuto in una professione in cui i doveri etici, compresi i maggiori requisiti di veridicità e franchezza, sarebbero stati cablati.

Anche il Congresso prese in considerazione diverse proposte per riformare radicalmente la giurisprudenza del governo, dal richiedere che procuratore generale appartenga a un partito politico diverso da quello del presidente, al renderlo completamente indipendente dal ramo esecutivo ( e libero dalla supervisione o dall'interferenza dell’amministrazione).

Per scongiurare queste misure più drammatiche, il procuratore generale del presidente Gerald Ford ha ordinato la creazione di un nuovo Office of Professional Responsibility, incaricato di esaminare le accuse secondo cui qualsiasi dipendente del dipartimento stava violando le regole legali o etiche, un ufficio che esiste ancora oggi. I membri di entrambe le parti affermarono di sostenere un obiettivo comune: assicurarsi che gli avvocati del governo sostengano costantemente i più elevati standard di professionalità nel servizio pubblico.

I parallelismi nella cattiva condotta legale tra Watergate e oggi sono evidenti: il signor Eastman sta affrontando accuse di ' turpitudine morale' in California, Rudy Giuliani deve affrontare l'espulsione dall'albo a Washington, DC, e sono tutt'altro che gli unici casi. Dozzine di altri avvocati che hanno rappresentato il signor Trump nel contenzioso elettorale ora affrontano accuse di cattiva condotta in procedimenti disciplinari statali a livello nazionale. Ma le prospettive di una riforma sistemica sembrano molto meno promettenti rispetto a mezzo secolo fa. Oggi, l'A. B. A., formalmente apartitica, che un tempo rivendicava l'adesione di circa la metà degli avvocati americani, ne rappresenta ora circa un quinto, la sua influenza è stata soppiantata per aspetti chiave da alleanze più partigiane, tra cui la più influente Società federalista conservatrice.

L'effetto di questo spostamento non si è limitato ai tribunali. Dalla facoltà di giurisprudenza allo studio legale fino al servizio governativo, gli avvocati d'élite possono oggi spostarsi attraverso le loro carriere lungo percorsi professionali effettivamente paralleli. I conservatori negli ultimi decenni hanno lavorato per espandere ulteriormente il ruolo dell'avvocato fazioso, anche tentando di dare la preferenza all'assunzione di legali conservatori in posizioni di servizio governativo di carriera, lavori che le leggi del servizio civile post- Watergate miravano a isolare esattamente da tali pressioni partigiane. Tali mosse inviano un segnale chiaro ai giovani avvocati: la lealtà ideologica è una credenziale, non una squalifica.

Nel frattempo, l'Office of Professional Responsibility conduce molte meno indagini etiche di quante ne facesse anche negli anni ' 90; oggi il suo carico di lavoro attivo è quasi inesistente. In questo ambiente, non è difficile capire perché avvocati governativi come il signor Clark e persino non governativi come il signor Eastman potrebbero essere giunti a credere che il loro percorso migliore per il successo professionale fosse quello di elevare la lealtà di parte rispetto all'etica professionale. E non è difficile capire perché questi incentivi possano rivelarsi devastanti per la democrazia costituzionale.

Il caso Trump mostra che gli avvocati non solo non riescono a garantire che i loro clienti governativi operino entro i limiti del nostro sistema democratico, ma si sforzano di aiutare quei clienti a creare modi per sovvertirlo. Il rischio per lo stato di diritto è altrettanto evidente. Perché quando gli avvocati formati in questo modo diventano giudici, decidendo casi in modi che sembrano elevare gli interessi di parte rispetto alle norme professionali, minano la fiducia del pubblico nei tribunali come arbitri imparziali delle controversie sociali.

Ci sono alcune riforme a breve termine che il Congresso potrebbe attuare che aiuterebbero a proteggersi dai casi più estremi di cattiva condotta degli avvocati del governo. Potrebbe iniziare modificando alcuni dei principali statuti esistenti che autorizzano il presidente, come l'Insurrection Act, che alcuni avvocati di Trump erano smaniosi di invocare. Con i cambiamenti, quegli statuti potrebbero almeno guidare meglio gli avvocati pubblici che forniscono consulenza ai funzionari eletti. È anche possibile rafforzare gli standard di responsabilità professionale a livello federale e statale, ricordando agli avvocati e ai giudici che perdono di vista i loro obblighi professionali alla sincerità e alla verità.